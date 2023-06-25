Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко скористається своєю роллю посередника у врегулюванні заколоту Євгенія Пригожина, щоб "стримати формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі" або запобігти використанню Путіним білоруської армії в Україні.

Джерело: ISW

За даними фахівців, ввечері 24 червня Кремль заявив, що Лукашенку вдалося домовитися, щоб очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин поїхав до Білорусі без притягнення до кримінальної відповідальності в Росії; частина “вагнерівців” підпише контракти з Міністерством оборони Росії; і жодному з бойовиків “Вагнер” не буде пред’явлено звинувачень за участь у збройному повстанні.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що російська влада закриє кримінальну справу проти Пригожина, який поїде до Білорусі, та висловив подяку Лукашенку за його роль у посередництві в припиненні бунту.

На думку експертів, Лукашенко, ймовірно, намагатиметься використати “деескалацію” збройного повстання для досягнення своїх цілей, зокрема затримка формалізації Союзної держави Росії та Білорусі або запобігання використанню Путіним білоруських підрозділів на війні в Україні.

Як відзначили в Інституті вивченні війни, Кремль зараз перебуває у стані “глибокої нестабільності”. “Угода з Лукашенком – це короткострокове, а не довгострокове рішення, а переворот Пригожина оголив слабкі місця в Кремлі і російському МО”, – йдеться у звіті.

Водночас фахівці переконані, що припущення, що повстання Пригожина, реакція Кремля і посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем, є абсурдними.

Також відзначається, що заколот Пригожина, ймовірно, завдасть значної шкоди владі Путіна і російським військовим зусиллям в Україні.