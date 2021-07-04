Зоопарк Окленда, що в штаті Каліфорнія, на цьому тижні щепив проти COVID-19 деяких великих кішок і ведмедів. Зробили це за допомогою експериментальної вакцини, розробленої для тварин.

Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle.

На даний момент в зоопарку вакциновані тигри, ведмеді грізлі, чорні ведмеді, гірські леви (пуми) і тхори.

Тигри Джинджер і Моллі були першими двома тваринами в зоопарку, які отримали вакцину, розроблену ветеринарної компанією Zoetis.

За словами доктора Алекс Херман, віцепрезидентки ветеринарної служби в зоопарку Окленда, тварини зі списку, яким буде зроблено щеплення, були обрані через їхню потенційну сприйнятливість до зараження COVID-19. За її словами, в світі були випадки, коли норки і леви хворіли COVID-19.

“Це реальні випадки, коли тварини хворіли або навіть помирали, тому ми пішли на цей крок”, – сказала вона. Херман додала, що ні одна з тварин у зоопарку Окленда не заразилася вірусом.

Зоопарк Окленда отримав першу партію зі 100 доз вакцини.

Компанія-виробник пожертвує більше 11 000 доз майже 70 зоопаркам, а також заповідникам, академічним установам і державним організаціям у 27 штатах.

Наступними в списку зоопарку, яким будуть зроблені щеплення, стануть шимпанзе, ще кілька ведмедів і левів, а також дві гієни.

Вакцина Zoetis схвалена для експериментального використання у 100 видів ссавців в індивідуальному порядку міністерством сільського господарства США і відповідними ветеринарами штату.

Зоопарк Сан-Дієго був першим, хто використав вакцину Zoetis.