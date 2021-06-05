В Індії в зоологічному парку Аріньяр-Анна в Вандалуре імовірно від коронавірусу померла левиця.

Про це повідомляє індійська газета The Hindu.

Зазначається, що у п’яти левів в зоопарку було виявлено відсутність апетиту і кашель. Ветеринарна служба зоопарку взяла аналізи крові і мазок з носа у 11 левів і відправила в лабораторію, авторизовану для роботи з тваринами. SARS-CоV-2 був виявлений у дев’яти левів.

9-річна левиця, яка померла 3 червня, хворіла безсимптомно. Лише за день до смерті у неї виявили виділення з носа.

Щоб встановити, чи є отримані результати хибнопозитивними або тварина могла померти від супутніх захворювань, зразки також були відправлені в Індійський інститут ветеринарних досліджень Bareilly і Центр клітинної і молекулярної біології.

Всі леви, які показали позитивні результати тестування, знаходяться під наглядом ветеринарів зоопарку.