Про це повідомляє індійська газета The Hindu.
Зазначається, що у п’яти левів в зоопарку було виявлено відсутність апетиту і кашель. Ветеринарна служба зоопарку взяла аналізи крові і мазок з носа у 11 левів і відправила в лабораторію, авторизовану для роботи з тваринами. SARS-CоV-2 був виявлений у дев’яти левів.
9-річна левиця, яка померла 3 червня, хворіла безсимптомно. Лише за день до смерті у неї виявили виділення з носа.
Щоб встановити, чи є отримані результати хибнопозитивними або тварина могла померти від супутніх захворювань, зразки також були відправлені в Індійський інститут ветеринарних досліджень Bareilly і Центр клітинної і молекулярної біології.
Всі леви, які показали позитивні результати тестування, знаходяться під наглядом ветеринарів зоопарку.
- Раніше у чотирьох левів із зоопарку Барселони підтвердили коронавірус COVID-19.