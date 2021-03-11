Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, першою офіційною жертвою коронавірусу в країні став 50-річний камбоджієць, який помер в четвер вранці в місцевій лікарні. Позитивний тест чоловік отримав 27 лютого, а заразився він імовірно на службі шофером у китайця, який також був інфікований.
У Камбоджі зареєстровано всього 1 124 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Країна Південно-Східної Азії з населенням близько 16 мільйонів осіб розташована поруч з Лаосом, Таїландом і В’єтнамом, які також успішно стримують спалахи коронавірусу.
Крім того, минулого місяця Камбоджа розпочала програму вакцинації проти COVID-19.
- 10 березня у Закарпатській області була зафіксована рекордна з початку епідемії добова смертність від коронавірусу COVID-19.