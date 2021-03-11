У Камбоджі вперше за весь час пандемії коронавірусу зафіксували смерть від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, першою офіційною жертвою коронавірусу в країні став 50-річний камбоджієць, який помер в четвер вранці в місцевій лікарні. Позитивний тест чоловік отримав 27 лютого, а заразився він імовірно на службі шофером у китайця, який також був інфікований.

У Камбоджі зареєстровано всього 1 124 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Країна Південно-Східної Азії з населенням близько 16 мільйонів осіб розташована поруч з Лаосом, Таїландом і В’єтнамом, які також успішно стримують спалахи коронавірусу.

Крім того, минулого місяця Камбоджа розпочала програму вакцинації проти COVID-19.