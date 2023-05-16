У Торонто (Канада) антикапіталістична кав'ярня The Anarchist, яка працювала за з бізнес-моделлю "плати, скільки можеш", після понад року роботи закривається.

Про це повідомили на сайті закладу.

30 травня відбудеться останній день роботи так званого “антикапіталістичного кафе, магазину і радикального громадського простору на вкраденій землі”.

“На жаль, відсутність спадкового багатства та початкового капіталу з етично збанкрутілих джерел не дала мені змоги пережити тихий зимовий сезон або розвиватися так, як це було необхідно, щоб бути стійким у довгостроковій перспективі”, – заявили на сайті.

Попри закриття кав’ярні — власники назвали роботу закладу “величезним успіхом”. Зокрема цей досвід хочуть використати для майбутніх проєктів.

“До біса багатих. До біса поліцію. До біса державу. До біса колоніальний табір смерті, який ми називаємо “Канада”, – закінчили він свою заяву.

Довідка. Кав’ярня пропонувала клієнтам за системою “плати, скільки можеш” лише каву, а за інші напої, а також випічку стягувало плату. За ці кошти покривати витрати. У магазині пропонували на продаж радикальну літературу, твори мистецтва, символіку, футболок тощо.