12 травня вийшло довгоочікуване продовження відеогри Breath of the Wild (BOTW) ексклюзивно від Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TOTK). В Японії багато співробітників взяли "канікули Zelda", аби отримати можливість пограти в новинку у перший ж день її релізу.