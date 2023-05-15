12 травня вийшло довгоочікуване продовження відеогри Breath of the Wild (BOTW) ексклюзивно від Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TOTK). В Японії багато співробітників взяли "канікули Zelda", аби отримати можливість пограти в новинку у перший ж день її релізу.

Про це повідомило Japan Times.

TOTK розповідатиме про те, як головний герой Лінк повертається на землю Гайрулу. Для гравців підготували понад 100 годин ігрового процесу, де вони поринуть до світу першої гри. Як розповідали розробники, вони не хотіли змінювати мапу світу, але додали до неї багато нового контенту.

В Японії гру випустили у п’ятницю, 12 травня, тож багато працівників вирішили, що не можуть чекати цілий робочий день, аби повернутися до оновленого світу, який вперше представили у 2017 році. Співробітникам надали для цього оплачувані дні відпустки, зокрема президент однієї з компаній із задоволенням схвалив таку ідею.

Такі корпоративні рішення свідчать, що компанії вважають за краще надати своїм працівникам можливість використовувати свої законні дні відпустки замість того, щоб вони потайки грали під час роботи.

Nintendo не стільки переосмислила ключову ігрову механіку дослідження світу, скільки додала до неї нові можливості. У проєкті користувачів чекають багато механік, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild. Зокрема, у Tears of the Kingdom Лінк може досліджувати споруди на небесних островах, яких не було в минулих частинах ігри.

Також розробники реалізували можливість створення різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.