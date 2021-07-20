Житель Канади на ім'я Брейден Мортон знайшов жінку, котра викрала його собаку. Проте замість того, щоб здати її поліції, він вирішив допомогти їй змінити життя.

Про цю історію розповідають американський телеканал CNN та видання The Washington Post.

Кілька тижнів тому 35-річний Мортон працював у своєму домашньому офісі в місті Кранбрук (Британська Колумбія). Раптом він почув шум, що долинав із подвір’я.

Чоловік виглянув у вікно, щоб перевірити, чи на місці його собака Дарла – трирічний шарпей. Однак тварини у дворі не виявилося.

Мортон вибіг надвір і побачив, що ворота заднього двору широко відчинені, а від будинку швидко від’їхала автівка.

“Я відразу ж почав бігти за ним. Однак вони зникли. Я не міг повірити в те, що сталося”, – зазначив чоловік.

Мортон викликав поліцію. І хоча правоохоронці того ж дня, 18 червня, випустили оголошення про викрадену собаку та пообіцяли відстежувати її, чоловік знав, що йому потрібно зробити більше.

Мортон вирішив, що може збільшити свої шанси знайти Дарлу, поділившись історією в соцмережі Facebook.

У відчаї чоловік написав наступне повідомлення: “Будь ласка, поділіться і допоможіть мені. До мого будинку під’їхав синій пікап Ford старої моделі і забрав Дарлу. Я пропоную винагороду в 5000 доларів кожному, хто зможе або повернути її, або сказати мені, де вона знаходиться. Або зверніться в поліцію”.

За словами Мортона, цей Facebook-пост користувачі соцмережі поширили понад 30 тисяч разів, і наступного ранку він отримав більш ніж 490 повідомлень. Загалом чоловік отримав тисячі підказок (більшість, за його словами, були порожніми обіцянками та спробами отримати винагороду).

Через день Мортону зателефонували із заблокованого номера. Це була жінка, і вона плакала.

“Вона просто плакала на іншому кінці дроту. Вона навіть не могла говорити. Я сказав їй: “Послухай, я багато напартачив у своєму житті, і мені було прощено багато, що я зробив. Я не серджуся на тебе”, – розповів Мортон, уточнивши, що тоді відчув, що в цієї жінки може бути Дарла.

Жінка запропонувала зустрітися на найближчій заправці. Чоловік мав принести грошову винагороду на суму близько 6000 доларів.

Коли Мортон прибув туди, то побачив 20-річну жінку, котра тримала Дарлу на повідку. Віддавши собаку, вона гірко заплакала.

“Вона стояла там і плакала. Я підійшов, обійняв її і сказав: “Все добре”, – пригадує Мортон.

За його словами, через кілька хвилин розмови він зрозумів, що викрадачка собаки страждає на наркотичну залежність. “Я зрозумів, що вона, як і я колись, страждає на фентанілову залежність”, – зазначив Мортон.

Чоловік боровся з наркотичною залежністю з підліткового віку і поборов її у 2015 році. “Я лікувався 16 разів. Я був безнадійним наркоманом, якому ніколи не повинно було стати краще”, – зазначив Мортон у коментарі журналістам.

Коли чоловік подолав наркотичну залежність, він пішов волонтером у реабілітаційний центр, в якому лікувався, а в 2018 році став клінічним фахівцем з лікування нарко- та алкозалежності. Він також запустив безкоштовну послугу під назвою “Знайди правильний реабілітаційний центр”, щоб допомогти людям у виборі відповідного лікувального закладу.

Мортон поділився своєю історією з жінкою, а вона розповіла йому свою, зізнавшись, що наркозалежна та вже кілька років живе на вулиці.

Вона визнала, що разом із двома спільниками викрала собаку, щоб потім продати її через Інтернет. Але згодом жінка натрапила на повідомлення Мортона в Facebook і вирішила повернути тварину.

Замість того, аби віддати викрадачку в руки поліції, Мортон вирішив допомогти їй змінити життя і оплатити лікування в реабілітаційній клініці. На це чоловік вирішив спрямувати гроші, які мав віддати як винагороду за Дарлу.

Мортон запропонував такий варіант жінці, і вона погодилася. 90-денна програма лікування коштує близько 22 тисяч доларів (невелика частина з цих коштів покривається державним фінансуванням).

Мортон замовив молодій жінці квиток до Нью-Вестмінстера, де знаходиться лікувальний центр. Чоловік зазначив, що його надихнули на допомогу спогади про тих людей, які свого часу допомогли йому.

“Я сподіваюся, що одного разу вона згадає цю історію, і це спонукає її допомогти комусь іншому. Нам потрібно захищати один одного”, – наголосив Мортон.

У канадській поліції підтвердили CNN достовірність цієї історії й уточнили, що Мортон не став пред’являти звинувачень викрадачці собаки. А в реабілітаційному центрі CNN повідомили, що Мортон вніс завдаток за лікування жінки і надалі оплатить її реабілітацію.

Проте це ще не кінець історії. Поки Мортон шукав собаку, інформатор повідомив йому про іншого можливого підозрюваного. Мортон знайшов того чоловіка, але з’ясувалося, що він не має стосунку до викрадення Дарли.

Мортону було соромно, що він звинуватив невинну людину. Він вибачився і вирішив допомогти чоловікові, який опинився без даху над головою. Мортон оплатив чоловікові тижневе проживання в готелі. Згодом той знайшов постійну роботу.