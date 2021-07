Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зокрема, штат Орегон повідомив про 63 смертельні випадки, пов’язаних з хвилею тепла. Округ Малтнома, в який входить Портленд, повідомив про 45 смертей, при цьому судово-медичний експерт округу послався на гіпертермію в якості попередньої причини.

Для порівняння, з 2017 по 2019 рік у всьому Орегоні було всього 12 смертей від гіпертермії. За даними Управління охорони здоров’я штату Орегон, лікарні по всьому регіоні повідомили про сотні відвідувань в останні дні через захворювання, пов’язані зі спекою.

У Британській Колумбії за п’ять днів було зареєстровано не менше 486 раптових смертей, що майже в три рази перевищує звичайне число.

“Це була справжня криза в галузі охорони здоров’я, яка підкреслила, наскільки смертельною може бути екстремальна спека. Оскільки наше літо продовжує ставати тепліше, я підозрюю, що ми знову зіткнемося з подібними подіями”, – зазначила лікарка округу Малтнома Дженніфер Вайнс.

Тепловий купол, погодне явище, що вловлює тепло і блокує рух інших погодних систем, слабшає у міру просування на схід, але все ще залишається досить інтенсивним, щоб встановити рекорди від Альберти до Манітоби.

Старший кліматолог з Управління по навколишньому середовищу і зміни клімату Канади Девід Філліпс зазначив, що неясно, що викликало появу купола, але, схоже, цьому сприяло зміна клімату, враховуючи тривалість і екстремуми хвилі тепла.

Canada's deadly heatwave is easing slightly but continues to shatter records. Lytton, a town in central British Columbia, this week broke Canada's all-time hottest temperature record three times. The previous high was set in 1937 https://t.co/sXCzkWUVV1 pic.twitter.com/FLU1YWzW3l

— Reuters (@Reuters) June 30, 2021