31 липня в Онтаріо (Канада) запустили спеціальний мобільний застосунок, який відстежує контакти пацієнтів з COVID-19. Якщо здорова людина спілкується з потенційним носієм COVID-19, вона отримає сповіщення про це.

Про це повідомляє Reuters.

Застосунок називається COVID Alert. На першому етапі його можна буде використовувати лише в Онтаріо, а згодом — в інших частинах країни.

“Додаток COVID Alert готовий для завантаження через магазин додатків на вашому телефоні. Це ще один інструмент для захисту вашого здоров’я”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

В уряді розраховують, що доступ до застосунку громадяни зможуть отримати протягом кількох найближчих днів.

Ця програма сповіщає власнику пристрою, на якому встановлено, чи контактував той з хворими на коронавірус людьми. Якщо контакт відбувся — додаток дає відповідні рекомендації.

Також влада Канади нагадала, що іноземці не зможуть приїхати в їхню країну з туристичною метою до 31 серпня.

Громадяни США не зможуть приїжджати в Канаду до 21 серпня.