Про це повідомляє Reuters.

Застосунок називається COVID Alert. На першому етапі його можна буде використовувати  лише  в Онтаріо, а  згодом  — в інших частинах країни.

“Додаток COVID Alert готовий для завантаження через магазин додатків на вашому телефоні. Це ще один інструмент для захисту вашого здоров’я”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

В уряді розраховують, що доступ до застосунку громадяни зможуть отримати протягом кількох найближчих днів.

Ця програма сповіщає  власнику  пристрою, на якому встановлено, чи контактував той з хворими на  коронавірус  людьми. Якщо контакт відбувся — додаток дає відповідні рекомендації.

Також влада Канади нагадала, що іноземці не зможуть приїхати в їхню країну з туристичною метою до 31 серпня.

Громадяни США не зможуть приїжджати в Канаду до 21 серпня.

  • У Німеччині вчені Університетської клініки Галле з метою експерименту зберуть людей на концерті, щоб краще вивчити процес поширення COVID-19 на масових заходах.