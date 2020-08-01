Про це повідомляє Reuters.
Застосунок називається COVID Alert. На першому етапі його можна буде використовувати лише в Онтаріо, а згодом — в інших частинах країни.
“Додаток COVID Alert готовий для завантаження через магазин додатків на вашому телефоні. Це ще один інструмент для захисту вашого здоров’я”, – заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
В уряді розраховують, що доступ до застосунку громадяни зможуть отримати протягом кількох найближчих днів.
Ця програма сповіщає власнику пристрою, на якому встановлено, чи контактував той з хворими на коронавірус людьми. Якщо контакт відбувся — додаток дає відповідні рекомендації.
Також влада Канади нагадала, що іноземці не зможуть приїхати в їхню країну з туристичною метою до 31 серпня.
Громадяни США не зможуть приїжджати в Канаду до 21 серпня.
- У Німеччині вчені Університетської клініки Галле з метою експерименту зберуть людей на концерті, щоб краще вивчити процес поширення COVID-19 на масових заходах.