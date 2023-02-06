У Казахстані трапився землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.

Про це повідомило місцеве видання Nur.kz.

За даними сейсмічної станції ТЖМ “Сейсмологічна дослідно-методична експедиція”, поштовхи зафіксували вдень.

“Епіцентр землетрусу розташований на території Казахстану за 628 кілометрів на захід від Алмати. Енергетичний клас землетрусу – 11,7. Магнітуда – MPV 5,4. Глибина – 5 кілометрів. Інформація про чутливість (за шкалою MSC-64). ): у Шимкенті 2-3 бали”, — йдеться в повідомленні.

Раніше потужний землетрус магнітудою 7,5 стався у Туреччині, а також у Лівії та Сирії. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду допомогти Туреччині в ліквідації наслідків стихійного лиха.

Також у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові. Повідомлялося, що цей землетрус є збігом зі стихійним лихом у Туреччині. Між двома поверхневими сейсмічними зонами Румунії та Туреччини немає зв’язку.