Джерело: Радіо Свобода
За словами казахського міністра торгівлі, коли Захід лише впровадив санкції проти РФ, він передав Казахстану список з 7000 видів товарів, які потрапили під санкції.
“Іншими словами, це весь наш товарообіг. У розмові (з представниками Заходу – ред.) ми сказали: “Все це неможливо заблокувати чи відслідкувати””, – пригадав Жумангарін.
Він додав, що весною, під час перемовин з помічником мінфіну США та спецпредставниками ЄС Казахстан запропонував скоротити цей список. У результаті було складено список на основі тих товарів, які були знайдені у підбитій в Україні російській техніці.
“На цей час залишилось 38 кодів (товарної номенклатури), по-іншому, 104 види товарів. Ми працюємо з цим”, – додав міністр.
Казахський міністр додав, що за компаніями, які перевозять ці товари, посилено контроль, зокрема запроваджено спеціальні електронні рахунок-фактури та форматно-логістичний контроль.
Раніше влада Казахстану заперечувала реекспорт в РФ товарів подвійного призначення. І уряд, і президент Касим-Жомарт Токаєв запевняли, що Казахстан не допомагає Росії обходити санкції.
- Коли Росія на початку 2022 року скупчила війська біля свого кордону з Україною, США, Європейський Союз та їхні союзники сподівалися, що погрози масштабних санкцій можуть стримати вторгнення. Після початку військових дій виникло відчуття, що санкції можуть спричинити негайну економічну кризу в Росії та швидке припинення війни.