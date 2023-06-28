Заступник прем'єр-міністра Казахстану - міністр торгівлі та інтеграції Серік Жумангарін визнав, що через Казахстан до Росії постачали товари подвійного призначення, що заборонено санкціями.

Джерело: Радіо Свобода

За словами казахського міністра торгівлі, коли Захід лише впровадив санкції проти РФ, він передав Казахстану список з 7000 видів товарів, які потрапили під санкції.

“Іншими словами, це весь наш товарообіг. У розмові (з представниками Заходу – ред.) ми сказали: “Все це неможливо заблокувати чи відслідкувати””, – пригадав Жумангарін.

Він додав, що весною, під час перемовин з помічником мінфіну США та спецпредставниками ЄС Казахстан запропонував скоротити цей список. У результаті було складено список на основі тих товарів, які були знайдені у підбитій в Україні російській техніці.

“На цей час залишилось 38 кодів (товарної номенклатури), по-іншому, 104 види товарів. Ми працюємо з цим”, – додав міністр.

Казахський міністр додав, що за компаніями, які перевозять ці товари, посилено контроль, зокрема запроваджено спеціальні електронні рахунок-фактури та форматно-логістичний контроль.

Раніше влада Казахстану заперечувала реекспорт в РФ товарів подвійного призначення. І уряд, і президент Касим-Жомарт Токаєв запевняли, що Казахстан не допомагає Росії обходити санкції.