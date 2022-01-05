У Казахстані у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам'ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.

Про це повідомляє киргизьке видання Central Asia.

Нурсултан Назарбаєв очолював країну майже 30 років – з 24 квітня 1990 року по 20 березня 2019. Залишивши посаду, він сам очолив Раду безпеки.

Після його відставки столицю країни – Астану – було перейменовано на Нур-Султан, на честь колишнього президента та відкрито низку пам’ятників по країні.

Перший склад його імені “Нур” додається в програму переселення, назви мечетей Нур-Астана і Нур Гасир, назви селища Нуркент, назви району міста Актобе, назви партії Нур Отан, медіахолдинг ТОО Нур Медіа, інтернет-портал NUR.KZ та банк Nurbank. Також на його честь названо сорт тюльпанів і державну нагороду.

На честь Назарбаєва названо щонайменше 9 парків і гірська вершина. Аеропорт та залізничний вокзал у Нур-Султані має ім’я Назарбаєва.

У 2004 році він відкрив музей імені себе, де розповідається про його життя та здобутки перед державою. Також ім’я Назарбаєва носять низка закладів культури, елітних шкіл тощо.