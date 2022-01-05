У Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.

#Букви збирають перебіг подій за хронологічним порядком.

4 січня 20:20

У Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом. Вони вигукували гасло “Старий, йди!” із закликом до Назарбаєва піти з політики.

Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.

5 січня 01:15

В Алмати поліція затримала близько 150 учасників акцій протесту.

У Казахстані тривають протести – причиною стало підвищення цін на скраплений газ з 1 січня: https://t.co/znWwjIjqZL Протести розпочалися в місті Жанаозен, та згодом перекотилися на інші великі міста – Актобе, Алмати, Караганда та столицю Нур-Султан. pic.twitter.com/DWehatmZWj — Букви (@Bykvu) January 4, 2022

Як повідомляє пресслужба уряду Казахстану, президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.

5 січня 09:03

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель.

Окрім того, Токаєв доручив розглянути необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення терміном 180 днів і питання субсидування орендної плати за вторинним житлом для соціально вразливих верств населення.

5 січня 10:31

Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.

Згідно з указом, члени уряду продовжуватимуть виконувати свої обов’язки до затвердження нового складу Уряду.

Указ набув чинності з 5 січня 2022 року.

5 січня 11:41

Попри розпуск уряду, протести не вщухають.

Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.

Поліціянти Актобе заявили, що вони з народом і нікого не затримують.

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