У кепці й робочих джинсах: письменниця показала, як Марина Порошенко доглядає за розкішним садом, але Facebook видалив відео

Про це повідомила українська письменниця Тамара Горіха Зерня у Facebook.

За словами письменниці, її здивувало те, що Марина Порошенко самостійно доглядає за усіма рослинами й навіть зустріла її у робочій формі одягу. Тому вона вирішила поділитися враженнями з підписниками.

“Заворушилися кущі на узбіччі, і з них задом вилізла людина у робочих джинсах, линялій футболці та кепці. І з садовими ножицями у руках. У кожній руці. Якби був час і натхнення, я б упала де стояла”, – розповідає жінка.

Письменниця додала, що до цього візиту й не підозрювала, що Марина Порошенко – пристрасна садівниця, яка “мріє перетворити свій маєток на ботанічний парк і понад десять років працює над цією мрією”.

Тамара Горіха Зерня розповіла, що Марина Порошенко вчилася на професійних курсах, а також радилася з кращими селекціонерами й садівниками України та Європи. Крім того, дружину п’ятого президента знають у найбільших розплідниках і маленьких приватних магазинчиках. Письменниця також зауважила, що Марина Анатоліївна – майстер з фігурної обрізки, і власноруч стриже усі кипариси та інше хвойне розмаїття.

“А щоб обрізати ці дерева, я залажу он туди на дах”, – розповіла Порошенко.

За словами письменниці, у Марини Порошенко понад тисяча кущів троянд, декілька сортів гортензій та деревоподібних півонії.

“Принцип побудови саду безперервного цвітіння, так щоб від березня по грудень квітувало – улюблена тема на наших садівничих форумах. Пані Марина висаджує білі тюльпани суцільним морем поверх хостів; хости підіймаються саме тоді, коли відцвітуться тюльпани, це дуже красиво”, – додає письменниця.

Сама господиня розповіла, що на території будинку живуть білки, які з нетерпінням чекають урожаю горіхів. Однак на заваді цьому нерідко стають бобри, котрі відгризають гілки на метровій висоті. Крім того, поблизу ріки живе сімейство диких качок, які зовсім не звертають уваги на людей.

Письменниця додала, що Марина Порошенко показала їй невелику теплицю, у якій вирощує овочі.

“Десь там, посередині між качками й теплицею (чорнобривці між огірками дуже добре відлякують слимаків), ми з пані Мариною перестали говорити про рослини й почали говорити про людей. І знаєте що? Я бачила перед собою дуже вільну жінку. Це свобода того ґатунку, який здобувається у вогні, може навіть у буквальному значенні. Коли людина розуміє, що більше її ніхто і нічим не зможе допекти, бо все що могли – вони вже зробили. Коли кожен твій крок вивертається і розглядається під мікроскопом, щоб потім зібрати нарізку максимально огидних помиїв, брехні та знецінення, – так от, після такого у тебе лише два шляхи. Ти або перестаєш ходити, або ідеш із високо піднятою головою, не реагуючи на сичання в спину”, – ділиться письменниця.

Пізніше письменниця зізналася, що людей “серйозно стривожив натяк на те, що вона зустрічалася з Першою Леді, доки не дочитали у наступному реченні, що це не Зеленська”.

“Я розумію про бульбашку і все таке. Але я також розумію, що будь-яка співпраця з будь-яким представником чинної влади, чи, наприклад поява на фото з кимось із них, означатиме крах репутації як такої. От скажіть, як треба було докеруватися, щоб представники прошарку, який ми називаємо інтелігенцією, боялися з тобою на одному гектарі опинитися?”, – написала Тамара Горіха Зерня.

Як виявилося потім, письменниця ще опублікувала відео, на якому Марина Порошенко демонструє, як доглядає за своїми деревами. Дружина п’ятого президента буквально залізла на дерево без драбини й показала, як необхідно стежити за розвитком дерев.

Проте, цей ролик у Facebook забанили через скарги користувачів, повідомив радник п’ятого президента, громадський діяч Юрій Бірюков. Однак чоловік знову поділився цим відео.