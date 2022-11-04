У Харківській області Служба безпеки України викрила депутата Курилівської сільської ради, який допомагав російським загарбникам у незаконному вивезенні українського зерна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району. Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з окупантами. Колаборант був власником декількох сільгосппідприємств, тому посадовець запропонував загарбникам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він “перереєстрував” агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ. Проте основну частину зібраного врожаю колаборант мав віддавати росіянам, а те, що залишиться – реалізовувати на території Росії.

Крім того, зрадник надав російським окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району, депутат залишився у селищі й сподівався уникнути покарання. Однак співробітники правоохоронці викрили його злочинну діяльність й затримали зрадника. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, що нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила у Черкаській області чиновника, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.

За даними правоохоронців, зловмисник виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Крім того, зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх воєнних злочинів у Бучі.

За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колаборант розпочав агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні “тези” він наполегливо поширював серед власного оточення та колег.