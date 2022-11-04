Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району. Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з окупантами. Колаборант був власником декількох сільгосппідприємств, тому посадовець запропонував загарбникам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.
Для цього він “перереєстрував” агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ. Проте основну частину зібраного врожаю колаборант мав віддавати росіянам, а те, що залишиться – реалізовувати на території Росії.
Крім того, зрадник надав російським окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.
Після деокупації району, депутат залишився у селищі й сподівався уникнути покарання. Однак співробітники правоохоронці викрили його злочинну діяльність й затримали зрадника. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Зазначимо, що нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила у Черкаській області чиновника, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону.
За даними правоохоронців, зловмисник виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Крім того, зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх воєнних злочинів у Бучі.
За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колаборант розпочав агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні “тези” він наполегливо поширював серед власного оточення та колег.
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