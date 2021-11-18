17 листопада ввечері на одній зі станцій метро Харкова між колишнім правоохоронцем та групою студентів після конфлікту через неправильне носіння масок сталася стрілянина.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі та поліції Харківської області.

За даними поліціянтів, 17 листопада надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропоїзда, який прямував у бік станції “Метробудівників”, виник конфлікт. Зокрема, невідомий зробив молодикам зауваження за неправильне носіння маски на обличчі, ті відреагували агресивно. Згодом виявилось, що чоловік – колишній правоохоронець.

Конфлікт продовжився і після прибуття метро на станцію “Держпром”. І студенти, і експравоохоронець вийшли на платформі, і, за даними слідства, конфлікт загострився.

Зазначається, що молодики почали “штовхати чоловіка та бити його”. Тож він дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звертався 23-річний хлопець. Він отримав травму стопи, однак від госпіталізації відмовився.

Наразі правоохоронці відкрили щодо чоловіка кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає обмеження волі до 5 років.