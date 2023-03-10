Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, енергосистема Харкова унаслідок вчорашніх обстрілів зазнала значних пошкоджень.
Попри це, у місті вже вдалось заживити критичну інфраструктуру, майже повністю відновити водопостачання та заживити частину споживачів. На даний час, без світла залишаються 470 000 споживачів.
Щодо ситуації в області, то вона трохи краща: вона заживлена на понад 90%. Без електроенергії залишаються 50 000 споживачів регіону. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.
- Станом на 10 березня 10:30 енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.