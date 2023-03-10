У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Найважчою залишається ситуація у Харкові, де без енергопостачання залишаються 470 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, енергосистема Харкова унаслідок вчорашніх обстрілів зазнала значних пошкоджень.

Попри це, у місті вже вдалось заживити критичну інфраструктуру, майже повністю відновити водопостачання та заживити частину споживачів. На даний час, без світла залишаються 470 000 споживачів.

Щодо ситуації в області, то вона трохи краща: вона заживлена на понад 90%. Без електроенергії залишаються 50 000 споживачів регіону. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.