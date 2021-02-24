У середу, 24 лютого депутат Харківської міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Андрій Лесик на засіданні заявив що у 2014 році відбувся "збройний держпереворот".

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Зокрема, Лесик нагадав, що 17 лютого в офіс ОПЗЖ прийшли співробітники СБУ за заявою невідомого громадянина про підготовку “тарифного майдану”.

“При цьому ніяких документів, які обґрунтовують цей візит, не пред’явили. Сама по собі ситуація з приходом в наш офіс СБУ не викликає у мене здивування. Адже вони постійно прирівнюють до держзради та сепаратизму дії тих, хто критикує владу… Що зробили в країні, де кілька років тому стався збройний переворот, і ніхто за це не покараний”, – заявив Лесик.

Після цих слів до Лесика звернувся в.о. мера міста Ігор Терехов. Він попросив колегу “закінчити тут це все говорити”.

Водночас кілька депутатів попрямували до трибуни зі словами “Іди звідси”. Через кілька хвилин біля трибуни зібралося чимало депутатів, які виштовхали Лесика з трибуни, заблокувавши йому доступ до мікрофона.

Також депутати скандували “Чемодан – вокзал – Росія”, а Терехов закликав їх заспокоїтись та продовжити засідання. Виступ Лесику продовжити не вдалося.

Депутат заявив, що збирається повідомити правоохоронним органам про злочин.

Після цього депутати заспокоїлися та розійшлися по місцях.