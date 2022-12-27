У Херсоні відновили роботу ще шість базових станцій мобільних операторів. На сьогодні на території області працюють 180 базових станцій.

Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

У Херсоні відновили роботу фахівці Vodafone. Також в області працюють дві пересувні станції.

Ярослав Янушевич розповів, що у регіоні для відновлення електропостачання залучено 27 бригад, які налічують 115 робітників та 40 одиниць техніки. Протягом минулої доби вони працювали на лініях, які живлять Іванівку, Новомиколаївку, Любимівку, Велику Олександрівку, Херсон, Комишани та Зеленівку.

Для відновлення пошкоджених будинків у Херсоні залучено 57 осіб. Серед них працівники ХОКАРС (обласна комунальна аварійно-рятувальна служба), КП «Парки Херсона», ДСНС, нацгвардійці та будівельники. За вісьмома об’єктами проведено першочергові ремонтні роботи, а також перекрито OSB-плитами 59 пошкоджених вікон та четверо дверей.

Продовжуються роботи з розчищення доріг, на сьогодні вдалося розчистити 277 кілометрів доріг державного і місцевого значення. Також було обстежено майже 13 гектарів територій. Вибухотехніки Нацполіції вилучили 94 вибухонебезпечні предмети, знищили – 47, а піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів.