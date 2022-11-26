Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що відновити електропостачання постачання до міста вдалося трохи більше ніж за тиждень після звільнення Херсона від російських окупантів.
“Першочергово – подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам”, – наголосив Тимошенко.
Він також подякував всім, хто цілодобово працював над відновленням електропостачання до Херсона, а саме рятувальникам, поліціянтам, електрикам з усієї України, а також очільникам Херсонської і Миколаївської ОВА та їхнім командам.
- У суботу, 26 листопада, у нещодавно звільненому від російських окупантів Херсоні, планують розпочати тестове підключення електромереж.