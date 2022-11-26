Радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання у нещодавно звільненому Херсоні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що відновити електропостачання постачання до міста вдалося трохи більше ніж за тиждень після звільнення Херсона від російських окупантів.

“Першочергово – подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам”, – наголосив Тимошенко.

Він також подякував всім, хто цілодобово працював над відновленням електропостачання до Херсона, а саме рятувальникам, поліціянтам, електрикам з усієї України, а також очільникам Херсонської і Миколаївської ОВА та їхнім командам.