Про це інформує “Интерфакс”.
Олексій Валерійович Журавко — колишній український політик, член “Партії регіонів”, колишній депутат Верховної Ради України. У 2015 році він утік до Росії, де з того часу там жив. Навесні 2022 року приїхав до Херсону та активно підтримував окупаційні сили.
5 червня 2012 року він голосував за проєкт Закону України “Про засади державної мовної політики”, який посилював статус російської мови.
У грудні 2020 року Служба безпеки України заочно оголосила підозру Журавку у створенні терористичної організації та діях щодо повалення конституційного ладу України.
Журавко був людиною з інвалідністю – народився без правої ноги та лівої руки.
Як повідомляють російські ЗМІ, він загинув внаслідок ракетного удару по готелі у Херсоні.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, який на початку війни закликав Україну капітулювати. З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.