Російські ЗМІ повідомляють про загибель у Херсоні колишнього нардепа від "Партії регіонів", проросійського політика Олександра Журавка.

Про це інформує “Интерфакс”.

Олексій Валерійович Журавко — колишній український політик, член “Партії регіонів”, колишній депутат Верховної Ради України. У 2015 році він утік до Росії, де з того часу там жив. Навесні 2022 року приїхав до Херсону та активно підтримував окупаційні сили.

5 червня 2012 року він голосував за проєкт Закону України “Про засади державної мовної політики”, який посилював статус російської мови.

У грудні 2020 року Служба безпеки України заочно оголосила підозру Журавку у створенні терористичної організації та діях щодо повалення конституційного ладу України.

Журавко був людиною з інвалідністю – народився без правої ноги та лівої руки.

Як повідомляють російські ЗМІ, він загинув внаслідок ракетного удару по готелі у Херсоні.