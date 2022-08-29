Про це повідомило оперативне угруповання “Каховка“.

Російські десантники втекли з поля бою.

“109 полк “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою”, – йдеться в повідомленні.

На кадрах російський військовий зізнається, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони. Застерігаємо, що у кадрах присутня ненормативна лексика.

Прорив підтвердила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Гуменюк. Водночас депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань додав, що за сьогоднішню ніч та ранок прильоти від українських захисників зафіксовано у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.