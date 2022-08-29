Про це повідомило оперативне угруповання “Каховка“.
Російські десантники втекли з поля бою.
“109 полк “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою”, – йдеться в повідомленні.
На кадрах російський військовий зізнається, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони. Застерігаємо, що у кадрах присутня ненормативна лексика.
ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині.
109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій. Натомість російські десантники, які їх підтримували, втекли з поля бою, повідомляють в оперативному угрупованні військ «Каховка».
🎥: Оперативне угруповання військ "Каховка" pic.twitter.com/eGabpemDOP
— Букви (@Bykvu) August 29, 2022
Прорив підтвердила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Гуменюк. Водночас депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань додав, що за сьогоднішню ніч та ранок прильоти від українських захисників зафіксовано у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.
- Російські окупаційні війська будуть будують понтонний міст у Херсонській області. Вони його зводять впритул до пошкодженого Антонівського мосту.