“109 полк “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою”, – йдеться в повідомленні.

На кадрах російський військовий зізнається, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони. Застерігаємо, що у кадрах присутня ненормативна лексика.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині. 109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій. Натомість російські десантники, які їх підтримували, втекли з поля бою, повідомляють в оперативному угрупованні військ «Каховка». 🎥: Оперативне угруповання військ "Каховка" pic.twitter.com/eGabpemDOP — Букви (@Bykvu) August 29, 2022

Прорив підтвердила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Гуменюк. Водночас депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань додав, що за сьогоднішню ніч та ранок прильоти від українських захисників зафіксовано у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.