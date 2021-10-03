У зв'язку із проведенням щорічного марафону Kyiv Nova Poshta Half Marathon сьогодні обмежать рух низкою центральних вулиць столиці.

Про це повідомляють на сайті КМДА

3 жовтня перекриють рух на вулиці Хрещатик – від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною, а також із 06:30 до 16:00 за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі;

вул. Велика Васильківська вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської;

вул. Саксаганського від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги;

просп. Перемоги від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола;

вул. Жилянська від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі;

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна від вул. Рогнідинської до вул. Басейної;

вул. Басейна вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик;

Бессарабська площа;

вул. Прорізна від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської;

вул. Пушкінська від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького;

вул. Богдана Хмельницького: від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик.