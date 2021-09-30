У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначають, що на стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП “Київавтошляхміст” відремонтують деформаційні шви.

“Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи, 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати у вихідні та в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено”, – додали в КМДА.