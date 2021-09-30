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У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро

У Києві з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня частково обмежать рух транспорту мостом Метро.

Четвер, 30 вересня 2021, 09:28

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначають, що на стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП “Київавтошляхміст” відремонтують деформаційні шви.

“Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи, 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати у вихідні та в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено”, – додали в КМДА.

  • Через заплановані на 18, 20 та 22 серпня репетиції параду військ до Дня Незалежності в Києві перекривали рух транспорту на низці вулиць.
Теги: Kyiv, КМДА, Київ, міст Метро, обмеження руху

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