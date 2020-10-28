Сьогодні біля станції метро "Видубичі" в Києві автобус виїхав на пішохідну зону біля зупинки і зніс МАФ. Унаслідок цього одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Інформація про інцидент надійшла в поліцію приблизно о 19:00.

На виклик виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП.

“За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ, у результаті чого травмувалося двоє осіб та одна особа загинула на місці пригоди. наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини і причини ДТП”, – ідеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, за підсумками яких дадуть правову кваліфікацію події.