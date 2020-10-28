Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.
Інформація про інцидент надійшла в поліцію приблизно о 19:00.
На виклик виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП.
“За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ, у результаті чого травмувалося двоє осіб та одна особа загинула на місці пригоди. наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини і причини ДТП”, – ідеться в повідомленні.
Фото: Нацполіція
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, за підсумками яких дадуть правову кваліфікацію події.
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