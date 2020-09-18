У Запоріжжі автомобіль в'їхав у рекламний щит і загорівся, в результаті чого троє людей загинули, ще троє - госпіталізовані.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Так, 17 вересня близько 19:40 водій автомобіля BMW, рухаючись по середній смузі проїзної частини Набережної магістралі зі сторони вулиці Лермонтова в напрямку вулиці Української в районі електроопори допустив занос транспортного засобу, виїхав на ліву смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 40-річного водія.

Після цього водій BMW виїхав на газон, який розділяє потоки зустрічних смуг і скоїв наїзд на опору рекламоносія, внаслідок чого відбулось загоряння транспортного засобу.

Зазначається, що в результаті ДТП 21-річний водій BMW та два його пасажири: хлопець-одноліток і 17-річна дівчина загинули та місці.

Ще троє пасажирів: 20-річна дівчина, та два хлопці 20-ти та 23-х років доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості. Всі жертви аварії – громадяни Королівства Марокко.

Водій та пасажир другої іномарки не постраждали.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Причини та обставини аварії з’ясовуються.