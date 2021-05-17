У Києві автозаправні станції мереж ОККО та WOG або не продають "преміальне" пальне, або придбати його можна лише за спеціальною програмою. А ось у мережах SOCAR та KLO можна заправитися таким бензином.

Про це розповідають #Букви.

SOCAR

На автозаправках відновили продажі “преміального” пального вчора ввечері.

Адміністратор АЗС на Інститутській сказав, що йому невідомі причини, чому продажі були призупинені. За його словами, призупинення продажу створює незручності для автомобілістів – доводиться їздити по заправкам та шукати преміум-пальне.

ОККО

Адміністраторка АЗС, що на Одеському шосе, заявила, що наразі не продається “преміальне” пальне і коли воно з’явиться до продажу – не знає.

“Наразі, я не маю інформації, коли відновлять продаж пального. Коли буде рішення керівництва, тоді і відновимо продаж… Дуже багато людей заправляють саме такий бензин. Проте люди розуміють, що не від нас це залежить, тому зважають на обставини”.

WOG

Адміністраторка АЗС на проспекті Академіка Глушкова відмовилася коментувати ситуацію з бензином, а ось працівник заправки повідомив, що наразі преміум-бензин у них можна купити “за талони та смарт-картку”, а за готівку – ні. Чоловік повідомив, що два дні не продавали “преміальне” пальне. За його словами, цей вид пального є дуже популярним – його найчастіше купують.

На іншій АЗС адміністратор підтвердив, що “преміальне” пальне можна придбати “лише через сервіс передплати”.

KLO

Адміністратор АЗС також відмовився коментувати, чому були призупинені продажі “преміального” пального, проте зазначив, що наразі пальне є і водії можуть заправити авто.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.

В Україні великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок (націнок) на паливо на період дії карантину.