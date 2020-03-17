У Києві група зловмисників, погрожуючи зброєю, відібрали в підприємців 100 тисяч медичних масок.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури столиці.

“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими та оперативними підрозділами ГУ НП в м. Києві та Святошинського УП встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук”, – йдеться в повідомленні.

За словами потерпілих, засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн гривень вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто, на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами схожими на пістолети.

Зазначається, що представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки.

У ході досудового слідства правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до злочину, та затримали їх. Ними виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають відношення до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.

Крім того, тривають заходи з встановлення і затримання інших учасників злочину.