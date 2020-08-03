Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.
За партію “Опозиційна платформа – За життя” проголосували б 8,0% опитаних, партію “Батьківщина” – 5,7%, партію Шарія – 5,0%, партію “Голос” – 4,6%, партію “Перемога Пальчевського” – 4,5%, партію “Сила і честь” – 3,0%, партію “Свобода” – 2,5%.
Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Не визначилися близько 11% опитаних.
З серпня минулого року рейтинг “Слуги народу” має стабільну негативну динаміку, рейтинги партій “Європейська солідарність” та “УДАР” – мають позитивну динаміку.
Опитування проводилося протягом 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва по телефону. Загалом соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому у політсили падає рейтинг.