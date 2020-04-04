У Києві зареєстровано вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“На сьогодні в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей”, – написав він.

Кличко уточнив, що це: 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років і 10 чоловіків віком від 17-ти до 68-ми років.

Також, за його словами, в тому числі захворіли на коронавірус ще двоє медиків. 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

“Я розумію, як складно витримувати обмежувальні заходи. Але, доведеться потерпіти. Щоб уберегти себе і тих, хто поруч. Щоб вірус не охопив місто. Бережіть себе!”, – наголосив Кличко.