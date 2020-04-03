У всіх районах столиці почали працювати мобільні бригади, які будуть тестувати людей вдома на коронавірус COVID-19.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба.

“Відповідним наказом Департаменту охорони здоров’я керівникам столичних ЦПМСД і КДЦ було доручено організувати мобільні медичні бригади по проведенню зборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу (СOVID-19) методом експрес-тестування і полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На сьогоднішній день такі бригади створені у всіх районах. Багато з них вже встигли здійснити виїзди і зробити аналізи”, – сказав він.

Водночас Поворозник підкреслив, що в Києві готувалися до цього кроку дуже ретельно.

Відзначається, що був визначений алгоритм роботи мобільних бригад від їх складу до забезпечення співробітників засобами захисту і тестами.

За словами заступника голови КМДА, для медиків було організовано навчання і зроблені спеціальні відео-інструкції по забору біоматеріалу для тестів.

“Підкреслюю, що такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою виключно за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, яка на вашу вимогу привезе вам додому медика, який зробить аналіз. Прошу поставитися до цього з розумінням і дотримуватися простого, але абсолютно “робочого” правила: захворіли – залишайтеся удома і негайно зателефонуйте своєму лікарю, надавши йому можливість подбати про ваше здоров’я”, – додав Поворозник.

За офіційними даними, кількість хворих в Києві сьогодні — 180 осіб. Однак Симонець зазначив, що “більш ніж впевнений, що хворих [COVID-19] значно більше”.