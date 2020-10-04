На проспекті Свободи у Києві маршрутка на переході збила трьох людей, одна жінка померла.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Сьогодні о 12:15 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Свободи, що у Подільському районі столиці. За вказаною адресою оперативний черговий негайно відправив слідчо-оперативну групу Головного управління поліції, екіпажі патрульної поліції та лікарів”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив на пішохідному переході трьох осіб, внаслідок чого двох жінок 1957 та 1999 років народження було госпіталізовано для надання медичної допомоги до лікарняного закладу, а третій пішохід – жінка, 1946 року народження від отриманих травм померла одразу на місці події.

Відомості щодо цієї події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.