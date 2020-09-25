У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 380 людей. 9 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Київ повернувся до “жовтої зони” епідеміологічної небезпеки. Але говорити про те, що ситуація різко покращилася ми не можемо. За минулу добу в столиці – плюс 380 хворих. 9 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 342 киян”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 21 045.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

198 жінок віком від 18 до 83 років;

153 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв;

12 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 17 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед них і 10 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 96 людей. Всього коронавірус подолали 6 255 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 90, Дніпровському – 56, у Деснянському районі – 54 випадки.

Кличко наголосив, що кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, в столиці не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус. Із них 21 дитина. 213 пацієнтів – у важкому стані. 307 отримують кисневу підтримку. 18 хворих – під апаратами ШВЛ.