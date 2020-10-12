Про це повідомляє сайт Національної поліції.
Встановлено, що 31-річний чоловік придбав каністру з бензином на одній із заправок, облив з неї фасад будинку по вулиці Воздвиженській та підпалив його запальничкою.
Після отримання повідомлення про підпал поліція почала пошуки зловмисника.
З’ясувалося, що він б’є скло в двох автомобілях неподалік.
Правоохоронці затримали чоловіка, який пізніше зізнався у підпалі будинку.
Поліція встановлює мотиви злочину уродженця Донецької області. Йому пред’явлена підозра за ч.2 статті 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд незабаром обере зловмиснику запобіжний захід.
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