Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій у стані алкогольного сп’яніння  не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.

Внаслідок пригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх ушпиталили.

Водія, 1974 року народження, затримали.

Фото: Нацполіція

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

  • 13 серпня у Кіровоградській області сталася аварія за участі  двох автобусів, в наслідок чого двоє людей загинуло, ще 12 постраждало.