Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Попередньо встановлено, що водій у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.
Внаслідок пригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх ушпиталили.
Водія, 1974 року народження, затримали.
Фото: Нацполіція
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.
- 13 серпня у Кіровоградській області сталася аварія за участі двох автобусів, в наслідок чого двоє людей загинуло, ще 12 постраждало.