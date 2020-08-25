У Києві на території військово-медичного коледжу чоловік скоїв наїзд на трьох курсанток. З тілесними ушкодженнями постраждалих ушпиталено до медичних установ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що водій у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адміністративної будівлі.

Внаслідок пригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх ушпиталили.

Водія, 1974 року народження, затримали.

Фото: Нацполіція

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.