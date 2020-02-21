У новому Генеральному плані Києва, який повинні офіційно затвердити в цьому році, враховано будівництво канатної дороги над Дніпром.

Про це повідомила пресслужба Інституту Генплану на своїй сторінці в Facebook.

Очікується, що канатна дорога буде облаштована між Хрещатим парком і Трухановим островом.

У плані закладається, що її будівництво триватиме близько семи років.

Крім того, в Печерському районі Києва пропонують побудувати оздоровчий громадський комплекс, новий підхід до Дарницького мосту (з правого берега) та відремонтувати 12 дитячих садків.

Також столична влада планує спорудити меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні і меморіал Героїв-киян, які загинули за цілісність і незалежність України. Він розташується на розі вулиць Грушевського та Петровській алеї.