У Львівській області поблизу гірськолижного курорту Славське через несправність зупинилася канатна дорога з 32 туристами, серед яких були діти.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про те, що на горі Погар зупинився крісельний витяг (канатна дорога) надійшла до рятувальників 17 січня о 17:00.

Попередня причина зупинки – несправність редуктора.

Зазначається, що близько 20:00 всіх туристів з підйомника було знято. Травмованих серед них немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей.

Саме у ці хвилини проходить рятувальна операція на горі Погар, ща на Львівщині, де зупинився підйомник із туристами. Опубликовано ДСНС України Пятница, 17 января 2020 г.