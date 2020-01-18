Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інформація про те, що на горі Погар зупинився крісельний витяг (канатна дорога) надійшла до рятувальників 17 січня о 17:00.
Попередня причина зупинки – несправність редуктора.
Зазначається, що близько 20:00 всіх туристів з підйомника було знято. Травмованих серед них немає. Всього на підйомнику перебувало 32 особи, з них 5 дітей.
Саме у ці хвилини проходить рятувальна операція на горі Погар, ща на Львівщині, де зупинився підйомник із туристами.
Опубликовано ДСНС України Пятница, 17 января 2020 г.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що напередодні Нового року врятували в Карпатах 11 туристів.