У Києві за минулу добу, 3 листопада, виявили найбільшу кількість хворих за весь час епідемії – 856. Померли 17 людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.

“Новини щодо розповсюдження вірусу в столиці – невтішні. За минулу добу в Києві – найбільша кількість хворих за весь період пандемії – 856. Померли 17 людей. Усього від коронавірусу в столиці 816 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 40 390”, – сказав Кличко.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

456 жінок віком від 19 до 90 років;

34 дівчинки від двох місяців до 17 років;

334 чоловіки віком від 18 до 83 років;

32 хлопчики від п’ятнадцяти днів до 16 років.

Серед них і 43 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 71 пацієнта. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали в столиці 268 людей. Всього коронавірус подолали 13 421 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 132, Деснянському – 109 та в Солом’янському районі – 98 випадків.

Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. У важкому стані перебувають 564 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 803 людини. Під апаратами ШВЛ – 28 хворих. Іще 439 пацієнтів – у лікарнях із підозрою на коронавірус.