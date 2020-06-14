Про це повідомили у пресслужбі поліції.
“Сьогодні, близько 15-ї години, на проспекті Палладіна під час патрулювання було виявлено ДТП зі зниклими: між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця. Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції.
Патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та закритою черепно-мозковою травмою.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі та обставини ДТП.
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