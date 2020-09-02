У Києві під Верховною Радою мітингують власники автомобілів на європейській реєстрації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію з’їхалися “євробляхери” з усієї України.

Вони вимагають від народних депутатів зібрати комітет податкової та митної політики, проголосувати законопроєкт № 3704 на комітеті, а потім підтримати цей документ у сесійній залі та передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що законопроєкт № 3704 передбачає зміну принципів нарахування акцизу. За діючими правилами у деяких випадках вартість розмитнення сягає 250-650 % від митної вартості авто. Документом же пропонується вивести автомобілі з групи підакцизних товарів.