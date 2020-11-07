Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229. Усього коронавірус забрав життя 852 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 494 жінки віком від 18 до 84 років;
- 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
- 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.
- Серед них і 34 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122 та в Дніпровському районі – 96 випадків.
- Станом на ранок 7 листопада в Україні зафіксовано понад 10,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.