За минулу добу, 6 листопада, у Києві зафіксували 854 нових випадків коронавірусу COVID-19. Ще 11 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229. Усього коронавірус забрав життя 852 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

494 жінки віком від 18 до 84 років;

323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;

17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

Серед них і 34 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122 та в Дніпровському районі – 96 випадків.