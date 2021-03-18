У Києві правоохоронці викрили злочинну схему, до якої були причетні працівники приватної лабораторії. Вони продавали довідки із "потрібним" результатом тесту на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували у пресслужбі Національної поліції України.

Встановлено, що до організації схеми, окрім працівників приватної лабораторії, був причетний також “мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок”.

“Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги”, – повідомили в поліції.

Також встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.

Вартість одного сертифікату чи довідки коливалася від 900 до 1800 гривень (залежно від терміну “виконання”).

За даними поліції, лише за період із лютого до цього часу учасники схеми продали щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тисяч грн.

17 березня поліцейські провели обшуки в офісних приміщеннях лабораторії, за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Були вилучені бланки сертифікатів та довідок з відтисками печатки лабораторії, понад 500 тисяч грн готівки у різних валютах, “чорнові” записи.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Фігурантам за нею загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.