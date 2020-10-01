За минулу добу в Києві коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 377 осіб, серед яких є діти і медики.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли ще 10 осіб.

“Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 377 хворих. Із них – 39 дітей та 16 медиків. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 391 мешканця Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 155″ , – написав Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у:

• 190 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 148 чоловіків у віці від 19 до 86 років;

• 22 дівчаток від 1 до 17 років та 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 231 людина. Всього коронавірус подолали 6941 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 57, у Дніпровському – 52, а також 46 випадків у Дарницькому районі столиці.