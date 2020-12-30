Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Ще 1131 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 110 139”, – написав Кличко.
Так, за добу коронавірус виявили у:
• 659 жінок у віці від 19 до 91 року;
• 414 чоловіків у віці від 19 до 88 років;
• 21 дівчинки від 2 до 17 років і 37 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 35 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 839 осіб. Всього коронавірус подолали 38 856 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 220, у Дніпровському – 188, в Деснянському районі – 138 випадків.
- За минулу добу в Україні зафіксована рекордна кількість тих, що одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме: 16 355 осіб. За добу зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби; захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.