У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували у 1131 людини. Від ускладнень померли ще 22 пацієнта.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Ще 1131 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 110 139”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 659 жінок у віці від 19 до 91 року;

• 414 чоловіків у віці від 19 до 88 років;

• 21 дівчинки від 2 до 17 років і 37 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 35 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 839 осіб. Всього коронавірус подолали 38 856 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 220, у Дніпровському – 188, в Деснянському районі – 138 випадків.