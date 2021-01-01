#Букви ведуть трансляцію з місця проведення заходу у столиці.
Як відомо, 1 січня, до Дня народження Степана Бандери щороку проходить хода зі смолоскипами.
Цьогоріч початок факельної ходи в столиці був запланований на 18:00. Акція називається “Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери”.
Крім факелів, під час акції учасники несуть портрети Бандери і українські прапори. Приєднатися можуть всі охочі.
Збір учасників відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку (в парку ім. Т. Шевченка в центрі Києва).
- Сьогодні відзначається 112 років з дня народження українського політичного діяча Степана Бандери. #Букви нагадували, хто такий Степан Бандера та чим він відомий.