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Бандера – український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.

І хоча однозначної оцінки його діяльності немає, проте Бандера став помітною фігурної в боротьбі за незалежність України.

Що відомо про Степана Бандеру

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область) в греко-католицькій родині.

У той час Прикарпаття було частиною Австро-Угорської імперії. У 1927 році Бандера закінчив гімназію, а згодом переїхав до Львова здобувати освіту (записався на агрономічний відділ Львівської Політехніки, де провчився шість років.) Під час навчання він зацікавився українським націоналістичним рухом.

У 1929 році Бандера вступив до Організації українських націоналістів (ОУН), де займав різні посади. У 1933 році він був призначений крайовим провідником ОУН на західноукраїнських землях.

Під керівництвом Бандери ОУН здійснила кілька політичних вбивств проти польської окупаційної влади.

У червні 1934 року його заарештувала польська поліція, і він перебував під слідством у в’язницях Львова, Кракова й Варшави до кінця 1935 року.

У 1936 році Бандеру засудили до довічного ув’язнення за приналежність до ОУН і організацію вбивств (зокрема, вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького). Водночас після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році він вийшов на свободу.

У 1940 році Бандера очолив новий орган – “Революційний Провід ОУН”, чиєю метою стала боротьба за незалежність (проти радянської влади).

Рішенням Проводу ОУН 30 червня 1941 року було проголошено відновлення Української Держави у Львові (мова йде про Акт відновлення Української Держави). Ця подія стала спробою “поставити перед фактом” керівництво Третього Рейху і змусити визнати українську боротьбу. Однак Адольф Гітлер доручив своїй поліції негайно втрутитися, і, як наслідок, гітлерівці заарештували Бандеру.

З початку 1942 року по серпень 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен. У 1944 році Бандера був звільнений гітлерівцями і продовжив свою діяльність в ОУН.

Для сім’ї Бандери напруженими були повоєнні роки, оскільки радянські спецслужби полювали не лише за ним, але і за його дітьми. Наприклад, до 1948 року сім’я шість разів змінювала місця проживання.

У 1954 році Бандера разом із сім’єю переїхав до Мюнхена, де проживав під паспортом на ім’я Штефан Попель. 15 жовтня 1959 року він був убитий радянським агентом КДБ Богданом Сташинським.

Фото: wikipedia.org

Що відомо про смолоскипну ходу?

У день народження Степана Бандери щороку проходить хода зі смолоскипами в Києві та інших містах.

До ходи можуть приєднатися всі бажаючі. Крім факелів, під час акції учасники несуть портрети Бандери і українські прапори.

Цього року початок факельної ходи в столиці заплановано на 18:00. Акція називається “Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери”.

Збір призначений біля пам’ятника Тарасу Шевченку (в парку ім. Т. Шевченка в центрі Києва).

  • Раніше повідомлялося, що більшість українців вважають бійців Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України ставлення до лідера ОУН Степана Бандери неоднозначне.