Сьогодні, 1 січня, відзначається 112 років з дня народження українського політичного діяча Степана Бандери. У зв'язку з цим у Києві відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода.

Про це повідомляють #Букви.

Бандера – український політичний діяч, один із головних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.

І хоча однозначної оцінки його діяльності немає, проте Бандера став помітною фігурної в боротьбі за незалежність України.

Що відомо про Степана Бандеру

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область) в греко-католицькій родині.

У той час Прикарпаття було частиною Австро-Угорської імперії. У 1927 році Бандера закінчив гімназію, а згодом переїхав до Львова здобувати освіту (записався на агрономічний відділ Львівської Політехніки, де провчився шість років.) Під час навчання він зацікавився українським націоналістичним рухом.

У 1929 році Бандера вступив до Організації українських націоналістів (ОУН), де займав різні посади. У 1933 році він був призначений крайовим провідником ОУН на західноукраїнських землях.

Під керівництвом Бандери ОУН здійснила кілька політичних вбивств проти польської окупаційної влади.

У червні 1934 року його заарештувала польська поліція, і він перебував під слідством у в’язницях Львова, Кракова й Варшави до кінця 1935 року.

У 1936 році Бандеру засудили до довічного ув’язнення за приналежність до ОУН і організацію вбивств (зокрема, вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького). Водночас після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році він вийшов на свободу.

У 1940 році Бандера очолив новий орган – “Революційний Провід ОУН”, чиєю метою стала боротьба за незалежність (проти радянської влади).

Рішенням Проводу ОУН 30 червня 1941 року було проголошено відновлення Української Держави у Львові (мова йде про Акт відновлення Української Держави). Ця подія стала спробою “поставити перед фактом” керівництво Третього Рейху і змусити визнати українську боротьбу. Однак Адольф Гітлер доручив своїй поліції негайно втрутитися, і, як наслідок, гітлерівці заарештували Бандеру.

З початку 1942 року по серпень 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен. У 1944 році Бандера був звільнений гітлерівцями і продовжив свою діяльність в ОУН.

Для сім’ї Бандери напруженими були повоєнні роки, оскільки радянські спецслужби полювали не лише за ним, але і за його дітьми. Наприклад, до 1948 року сім’я шість разів змінювала місця проживання.

У 1954 році Бандера разом із сім’єю переїхав до Мюнхена, де проживав під паспортом на ім’я Штефан Попель. 15 жовтня 1959 року він був убитий радянським агентом КДБ Богданом Сташинським.

Що відомо про смолоскипну ходу?

У день народження Степана Бандери щороку проходить хода зі смолоскипами в Києві та інших містах.

До ходи можуть приєднатися всі бажаючі. Крім факелів, під час акції учасники несуть портрети Бандери і українські прапори.

Цього року початок факельної ходи в столиці заплановано на 18:00. Акція називається “Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери”.

Збір призначений біля пам’ятника Тарасу Шевченку (в парку ім. Т. Шевченка в центрі Києва).