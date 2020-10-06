Про це повідомляє організація в Instagram.
Щовечора з 5 до 11 жовтня кожні 5 хвилин будівля буде транслювати прайд-прапор разом зі слоганом “Бути різними добре разом”, щоб привернути увагу суспільства до теми видимості та сприйняття ЛГБТ+.
Різнокольоровий прапор буде транслюватися протягом 20 секунд.
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У неповнолітніх “хуліганів”, які борються за “чистоту білої раси” та “спрашивают за шмот” з баночкою “Рево” у руці, свято 🏳️🌈 Місце, в якому вони гріються восени – ТРЦ “Гулівер” протягом тижня світитиметься прайд-прапором на честь ПрайдМісяця2020 у Києві ❣️ 📹: @dronariums
Варто зазначити, що далеко не всі користувачі соцмереж у захваті від такої ініціативи. У коментарях вони відверто висловлюють своє негативне ставлення:
“Це ганьба!”
“Тепер ТРЦ “Гулівер” будуть мінувати в 100 разів більше”.
“Це дуже важливо, а у нас інших проблем немає … йдемо в Європу, клас”.
Але були і ті, хто став на захист ініціативи “КиївПрайду”:
- 35 депутатів від інтергрупи Європейського парламенту з прав ЛГБТ закликали уряд і поліцію України гарантувати захист для майбутніх маршів рівності в Харкові та Запоріжжі.