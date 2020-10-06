Про це повідомляє організація в Instagram.

Щовечора з 5 до 11 жовтня кожні 5 хвилин будівля буде транслювати прайд-прапор разом зі слоганом “Бути різними добре разом”, щоб привернути увагу суспільства до теми видимості та сприйняття ЛГБТ+.

Різнокольоровий прапор буде транслюватися протягом 20 секунд.

Варто зазначити, що далеко не всі користувачі соцмереж у захваті від такої ініціативи. У коментарях вони відверто висловлюють своє негативне ставлення:

“Це ганьба!”

“Тепер ТРЦ “Гулівер” будуть мінувати в 100 разів більше”.

“Це дуже важливо, а у нас інших проблем немає … йдемо в Європу, клас”.

Але були і ті, хто став на захист ініціативи “КиївПрайду”: