Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, збитки попередньо оцінюються в майже 300 тисяч гривень.

“Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, – майже 300 тисяч гривень”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що зараз комунальники працюють над відновленням системи.

За словами Кличка, особу зловмисника встановили, його затримала поліція. Мер Києва запевнив, що особисто проконтролює, “щоб ця справа дійшла до суду”.

“Щоб кияни займалися спортом, активно і безпечно відпочивали, ми встановили систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості на Трухановому острові. Сьогодні на авто на Труханів можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються, та комунальні служби. Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. Для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку. Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців – комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії”, – наголосив Кличко.