У ніч на 7 березня у Дарницькому районі Києва з ознаками насильницької смерті виявили тіло жінки - нею виявилася співробітниця поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про тіло на вулиці Бажана до поліції надійшло близько 03:00.

Вбитою виявилася поліціянтка, 1983 року народження.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, місце події ретельно обстежили, опитали свідків та очевидців.

“Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліціянтки. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного”, – сказав Крищенко.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомили в прокуратурі Києва, на тілі 37-річної старшої інспекторки одного з департаментів Нацполіції України виявили численні колото-різані рани та інші травми.

На підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці.

“Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Стало відомо, що жінка, тіло якої знайшли цієї ночі у Дарницькому районі Києва — це старша інспекторка Департаменту Кіберполіції Святослава Петрова, повідомив Віталій Губін на своїй Facebook-сторінці.

Про смерть жінки повідомив актор і ведучий Вадим Залесський.

“Нещодавно спілкувалися тільки. Чудова людина. Допомагала не раз. У минулому році у мене вкрали речі. Писала, турбувалася, допомагала … Від душі … А зараз читаю новини.. Вбили. Така прекрасна дівчина… Святослава Петрова”, – написав він.