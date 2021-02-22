Про це повідомив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко на своїй сторінці у Facebook.

“Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва”, – написав він.

Як відомо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею.

За даними прокуратури, унаслідок конфлікту водій “вибіг з автомобіля та наніс пішоходу кілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та в подальшому помер на місці події”.

Водія Hyundai, громадянина Азербайджану, 1992 року народження, невдовзі затримали правоохоронці. Відомо, що він має посвідку на проживання в Україні.

Померлий пішохід – киянин, 1969 року народження.